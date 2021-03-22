Наряд в стиле 90-х популярного у россиян бренда стал предметов споров в сети

Образ из прошлого века на странице популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте бренда.

На размещенном в сети ролике блогерша Стерлинг Монне (Sterling Monnet) демонстрирует наряд, вдохновленный стилем 1990-х годов. Так, девушка попозировала в голубых рваных джинсах на высокой посадке, белых футболке и кедах на шнуровке. Свой образ она дополнила бежевой кожаной рубашкой, панамой и небольшой розовой сумкой. «Она доказала, что ключом к стилю 90-х является деним», — гласит подпись под публикацией, которая набрала больше 23 тысяч лайков.

Материалы по теме «Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Покупательницы бренда принялись обсуждать наряд на видео в комментариях. Одни упрекнули девушку в том, что ее внешний вид не соответствует трендам упомянутого десятилетия. «Я помню, как в 88–90-х годах старшеклассницы носили рваные джинсы с высокой талией. Но уже в 90-е, когда мне было примерно 16 лет, высокая посадка ушла из моды», «Думаю, у нас очень разные воспоминания о 90-х», «В это время популярностью начала пользоваться низкая посадка», — писали они.

Другие оценили образ блогерши: «Как мне нравится!», «Выглядит одновременно дерзко и шикарно», «Боже, влюблена в эти джинсы!», «Обожаю эту эстетику».

В январе популярная в 90-х модель джинсов вновь стала трендом. Речь идет о мешковатых джинсах с заниженной посадкой. Так, например, папарацци запечатлели в упомянутых брюках супермоделей Беллу Хадид и Хейли Бибер.