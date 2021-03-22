Глава российской компании убил свою девушку и спрятал тело в бочке с кислотой

Генерального директора красноярской компании задержали по подозрению в убийстве возлюбленной. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, на почве ревности бизнесмен поругался со своей девушкой и задушил ее. Осознав, что произошло, мужчина решил скрыть следы преступления. Он отвез тело убитой в гараж, положил в бочку и залил кислотой, пытаясь растворить труп.

По горячим следам убийцу задержали и возбудили уголовное дело. На допросе гендиректор дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что бывшего директора частной московской школы отдали под суд за попытку убийства из ревности. Женщина попросила своих бывших учеников убить ее конкурентку. По заказу директора, исполнители напали на жертву и шесть раз ударили ножом, однако пострадавшей удалось выжить.