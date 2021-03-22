Дети играли на пляже и нашли похороненного заживо младенца

Жители Гомоа-Найаньяно в Восточном округе Гомоа Центрального региона Ганы обнаружили похороненного заживо десятимесячного ребенка. Об этом сообщает портал Ghana Web.

Вечером в четверг, 18 марта, игравшие на пляже дети нашли заживо закопанного в песок десятимесячного ребенка. Они сообщили о находке взрослым, и те немедленно выкопали младенца. К этому моменту он был мертв.

Ребенок был завернут в белую ткань и закопан головой вниз. Его рот, нос, глаза и уши были закрыты ватой.

Очевидцы рассказали, что подозревают в совершении преступления мошенников «Сакава», которые вымогают у жертв деньги под видом проведения африканских традиционалистских ритуалов.

Тело младенца было направлено в полицию для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш религиозную женщину похоронили заживо по ее собственной просьбе. Ее успели спасти полицейские.