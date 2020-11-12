Рабочий вышел утром в поле и нашел похороненного заживо младенца

В индийском штате Уттаракханд рабочий спас похороненного заживо младенца. Об этом сообщает местное издание Dainik Jagran.

В среду, 11 ноября, около шести утра по местному времени Кундан Сингх Бхандари из деревни Чатиафарм вышел работать в поле. Перед тем как индиец начал трудиться, он заметил лицо маленького ребенка. Новорожденный был почти полностью зарыт в землю, на поверхности были видны лишь глаза и рот.

Бхандари немедленно позвал на помощь других жителей деревни и вызвал полицию и скорую помощь. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. Медикам удалось стабилизировать его состояние, они утверждают, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Полиция начала расследование инцидента и поиски родителей новорожденного.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели похоронили мужчину заживо, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Злоумышленники заметили его, но он успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского.