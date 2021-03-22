Новую обувь люксовой марки высмеяли в сети за сходство с унитазом

Пользователи сети высмеяли новую обувь французского модного дома Givenchy и сравнили ее с унитазом. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Речь идет о массивных белых ботинках на платформе, которые были представлены во время показа, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже. Так, в аккаунте издания Outlander Magazine появился пост с коротким роликом, на кадрах которого вблизи демонстрируется описанная обувь.

Пользователи сети принялись шутить над ботинками люксовой марки. Одним обувь напомнила персонажей «Звездных войн», другие вспомнили про образ главной героини аниме «Моя геройская академия», у которой были похожие объемные сапоги, а третьи писали, что ботинки похожи на мраморный унитаз.

«Ходить в туалет не нужно, когда он есть на ваших ногах», «Не очень практично во время наводнения, эти ботинки смахивают на два Титаника», «Я никогда не видел ничего более уродливого», «Что это за ерунда?», «Куклы Братц были бы в восторге», — высказывались юзеры.

В октябре 2020 года обувь модного дома Givenchy сравнили с лапами Скуби-Ду. Речь идет о босоножках люксовой марки с тремя отделениями для пальцев и рогами вместо каблуков. Пользователи соцсетей принялись сравнивать манекенщиц в «трехпалой» обуви с героями упомянутого мультфильма.