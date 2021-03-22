Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых

Иммунитет пожилых людей слабо отвечает при встрече с коронавирусной инфекцией, из-за чего среди переболевших пенсионеров велики шансы повторного заражения. Об этой особенности «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, этот феномен, а также высокая смертность при COVID-19 в возрастных группах, связаны со старением иммунной системы вместе со всем организмом. Так, адаптивный иммунитет человека, состоящий из B- и T-клеток, активно вырабатывается в детстве и юности, но с возрастом продуцируется все меньше. «В пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются», — отметил ученый.

За выработку Т-клеток отвечает тимус (вилочковая железа), уточнил Волчков. Со временем он рассасывается и к 40-50 годам практически исчезает. Поэтому взрослые люди, и особенно пожилые, живут со сформированным в молодости набором T-клеток.

Вирусолог добавил, что иммунитет у пожилых способен реагировать на новые раздражители, но будет защищать уже не так эффективно. Для защиты пенсионеров необходимо вакцинировать и их самих, и всех не переболевших.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева говорила, что пожилые люди тяжело переносят заражение коронавирусом из-за малого количества молодых клеток.