Российского тренера по дзюдо задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Норильске тренера по дзюдо задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении задержанного. Призывы к терроризму он осуществлял через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

В 2020 году 25 летний задержанный Имран Мамедов проводил религиозные исламские обряды в раздевалке зала вольной борьбы в спортивной школе в Норильске. На проведение ритуалов приходили около 70 мусульман - в частности, радикалы, проходящие по уголовным делам террористической направленности. Таким образом, были созданы условия для вовлечения учащихся в радикальную идеологию.

Кроме того, Мамедов подозревается в пособничестве террористам. Он поддерживал контакты с боевиками Шириновым и Амедовым, находящимися в международном розыске. Они участвовали в деятельности «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии.