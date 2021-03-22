Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы

Главный конкурент «Газпрома» на отечественном рынке, компания «Новатэк», усилилась чиновником из Госдумы, главой аппарата нижней палаты парламента Татьяной Вороновой, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что Воронова станет топ-менеджером «Новатэка», однако конкретная должность, которую она займет, не называется.

Аппарат Госдумы Воронова возглавляла с 2016 года, когда спикером стал Володин. До этого она работала в администрации президента, а в 2007-2011 годах была депутатом.

Место Вороновой во главе аппарата Госдумы займет ее первый заместитель Игорь Дивейкин, которого Володин охарактеризовал как «энергичного, трудоголика».

«Новатэк» конкурирует с «Газпромом» как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поставляя сжиженный природный газ (СПГ) с завода проекта «Арктик СПГ» в основном в Китай. В 2018 году компания обошла «Газпром» по рыночной капитализации (совокупной стоимости акций). На данный момент «Газпром» снова лидирует по этому показателю среди российских газовых компаний.