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Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Евросовета Шарлем Мишелем в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям России и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Стороны обсудили возможности использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V», вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию в Белоруссии.

В ходе беседы российский лидер заявил о неудовлетворительном состоянии отношений с ЕС из-за «порой конфронтационной линии партнеров». В то же время он напомнил о готовности Москвы восстановить нормальное деполитизированное взаимодействие.

Заседании Евросовета запланировано на 25-26 марта.

Последний раз Путин общался с Мишелем 22 января. Основной темой беседы стала ситуация вокруг ареста Алексея Навального (основатель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В начале марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» из-за ситуации вокруг Навального.

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