Глава Евросовета заявил о принятии «важных решений» против России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что его поездка на Украину имеет большое значение для принятия важных решений в отношении России на уровне Европейского союза (ЕС). Его слова передает РИА Новости в среду, 3 марта.

«На прошлой неделе в понедельник впервые мы решили применить санкции в связи с ситуацией с [Алексеем] Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Это означает, что мы полностью привержены и объединены в Европе, чтобы быть очень жесткими, решительными, продвигать наши ценности, защищать наши интересы», — сказал президент Европейского совета на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Мишель напомнил, что «в конце марта у нас снова будут стратегические дебаты на европейском уровне со всеми главами государств, со всеми главами правительств, чтобы оценить ситуацию и принять четкие меры». «Когда речь идет о нашем общем интересе, мы хотим отыгрывать более сильную роль для большей стабильности, безопасности, предсказуемости», — отметил он.

Так глава Евросовета ответил на вопрос о том, введет ли ЕС санкции против России за нарушение прав человека на «оккупированных территориях Украины». «И вот почему эта встреча сегодня с президентом и с его командой, и вчера, была очень важна для меня — чтобы попытаться скооперировать, иметь одинаковое понимание, уровень информации, принять некоторые важные решения. Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы. Сегодня и вчера был важный момент», — заключил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.