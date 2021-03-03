Россия
 
Последние новости
В ЕС согласовали новые санкции против россиян из-за Украины
Внук Фиделя Кастро похвастался роскошным Mercedes во время кризиса и был обруган
Известная российская певица поделилась фото в купальнике с горного курорта Сочи
Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера
В Кремле исключили отказ России от Курил
Бывшая солистка «ВИА Гры» показала небритые подмышки в честь 8 Марта
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
«Бесогон ТВ» Михалкова вернется на «Россию 24»
На Земле впервые наблюдали гигантский плазменный ураган
Российский госдолг оказался под угрозой из-за санкций США
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль анонсировал ответ на санкции США и ЕС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ответные российские санкции будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США и ЕС из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 марта.

По словам Пескова, профильные ведомства представят руководству России проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы.

Пресс-секретарь российского лидера назвал произошедшее вмешательством во внутренние дела России. Он подчеркнул, что нет никаких оснований для принятия соответствующих абсурдных решений.

Ранее в МИД России заявили, что реальная причина новых антироссийских санкций США и ЕС является попыткой отвлечь внимание от своих проблем.

2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз. В частности, в санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль прокомментировал новые санкции США и ЕС
Главы СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурор попали под санкции из-за Навального
США обнародовали список попавших под санкции россиян