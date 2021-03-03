МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и США

Реальная причина новых антироссийских санкций США и ЕС — это попытка отвлечь внимание от своих проблем. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», — пояснила дипломат.

По ее словам, в ЕС эти проблемы коснулись организации массовой вакцинации от коронавируса: там не могут согласовать единый подход к решению. США, в свою очередь, хотят создать «образ борца за справедливость» в сфере химического разоружения.

Ранее представитель МИД отмечала, что Вашингтон и Брюссель предприняли враждебный выпад против Москвы, объявив об очередных санкционных мерах для ее «наказания». Захарова обратила внимание на то, что Белый дом культивирует образ внешнего врага, так как запутался во внутренних проблемах.

2 марта США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

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