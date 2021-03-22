Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Он уточнил, что речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах. Экономист указал, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

Русецкий добавил, что в скором будущем стоит ожидать бума автоматической покупки паев. Например, «на сдачу при округлении чека за ресторан», предположил он.

Ранее сообщалось, что россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций. Объем средств, находящихся под доверительным управлением, в первые шесть месяцев года вырос на 5,4 процента — до 8,5 триллиона рублей (против 8,1 триллиона по итогам 2019-го). Во втором квартале рынок сумел восстановиться после предсказуемого на фоне пандемии коронавируса спада в первом (рост на 0,3 процента в январе-марте). Наибольший вклад в общий прирост внесли средства частных инвесторов под доверительным управлением (плюс 124 миллиарда рублей).

Одной из главных причин популярности коллективных инвестиций эксперты называли снижение привлекательности классических инструментов. Из-за последовательной политики Центробанка по снижению ключевой ставки уменьшилась доходность банковских вкладов. В свою очередь управляющие компании сумели оперативно перестроиться на удаленный формат работы и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии коронавируса.