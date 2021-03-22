Акула покусала зашедшего в океан на несколько минут мальчика

Акула покусала девятилетнего ребенка из американского штата Миннесота, который купался в океане на пляже в американском городе Майами-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает издание New York Post.

В воскресенье, 21 марта, девятилетний мальчик, который приехал с семьей на отдых из штата Миннесота, купался в океане. Ребенок зашел в воду, и через несколько минут на него напала хищная рыба.

Мать мальчика Кристин Вайскоф (Kristine Weiskoph) рассказала, что держала сына за руку, пока он находился в воде. Неожиданно мальчик упал на живот. Вайскоф увидела рану у него на плече.

«Он только ойкнул. Я посмотрела вниз и увидела уплывающую метровую акулу. Я вытащила его из воды и побежала на пляж», —сообщила она.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему потребуется операция по пересадке кожи. По словам родителей, врачи беспокоятся из-за опасности заражения раны и последствий травмы, которые могут сказаться на способности мальчика двигать рукой. Однако медики дают оптимистичный прогноз в силу молодости пациента.

Ранее сообщалось, что в Австралии рассеянный серфер не заметил плывущую за ним акулу и случайно прыгнул на нее. Это напугало хищную рыбу, и она поспешно ретировалась.