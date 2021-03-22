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В Госдуме поставили Путина в один ряд с Екатериной Великой

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поставил решившего вакцинироваться от коронавируса президента Владимира Путина в один ряд с императрицей Екатериной Великой, которая во время эпидемии оспы первой сделала прививку. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Она для того, чтобы сподобить, прежде всего, элиту империи, взяла корочку у крепостного мальчика, и с помощью скарификатора нанесли ей на предплечье, и это было сделано публично, что способствовало тому, что началась вакцинация среди правящей элиты страны», — напомнил Онищенко.

По мнению депутата, после того, как президент сделает прививку, популярность вакцинации начнет расти.

Путин собирается сделать прививку во вторник, 23 марта. Это не будет публичным мероприятием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не уточнил название препарата, которым привьется президент. По его словам, они все хорошие.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 декабря, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции

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