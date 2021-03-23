Школьные знания помогли сестрам спасти жизнь отца

Сестры из пригорода американского Чикаго, штат Иллинойс, спасли жизнь отца во время сердечного приступа благодаря полученным в школе навыкам сердечно-легочной реанимации. Об этом сообщает сайт телеканала News Channel 3.

15 января Кора (Cora) и Кейли Саган (Kalie Sagan) использовали полученные год назад на уроках знания и спасли жизнь отцу Марку, когда он потерял сознание во время сердечного приступа.

Мужчина красил дом и почувствовал, что что-то не так. «Я почувствовал головокружение или что-то вроде того, спустился вниз и сказал: "Вызовите врача, мне что-то нехорошо", и все. Я упал, посинел, и это последнее, что я помню», — рассказал он.

В этот момент дочери мужчины, которые только вернулись домой из колледжа, принялись действовать. Кейли вызвала скорую помощь, пока Кора начала непрямой массаж сердца, которому научилась в школе. Прибывшие на место врачи скорой помощи продолжили непрямой массаж сердца, отвезли пациента в больницу, где применили дефибриллятор.

Врачи диагностировали полную блокировку коронарной артерии. Кардиолог отметил, что эта ситуация могла закончиться летальным исходом.

«Проведенный дочерями непрямой массаж сердца спас ему жизнь. Отсутствие искусственного дыхания в течение продолжительного периода времени, даже нескольких минут, могло привести к нехватке кислорода в головном мозге и летальному исходу», — пояснил он.

Врачи установили стент, который восстановил поток крови. Недавно семья отметила день рождения Марка.

Ранее сообщалось, что полученные в школе знания помогли 15-летней жительнице Англии спасти отца от смерти, когда у него произошла остановка сердца. Девочка начала делать отцу сердечно-легочную реанимацию, которой ее научили в школе двумя неделями ранее.