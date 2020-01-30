Школьные знания помогли дочери спасти отца от смерти

Полученные в школе знания помогли 15-летней жительнице Англии спасти отца от смерти. Об этом сообщает Daily Mirror.

15 января 60-летний Кевин Холберн (Kevin Holburn) подвозил своих детей, 13-летнего Дэна (Dan) и 15-летнюю Али (Ali), из школы домой. По дороге он жаловался на изжогу и плохое самочувствие. Когда британец остановился на светофоре, он почувствовал резкую слабость, и его сердце остановилось.

Дэн тут же позвонил их матери, а Али вызвала скорую помощь и позвала водителя соседней машины. Девочка начала делать отцу сердечно-легочную реанимацию, которой ее научили в школе двумя неделями ранее. Школьница не останавливалась, пока не приехала бригада скорой помощи. С помощью дефибрилляторов врачи запустили сердце Холберна, которое на тот момент не билось уже более 30 минут.

Британца в бессознательном состоянии доставили в ближайшую больницу, и спустя два дня он пришел в себя. «Если бы не Али и Дэн, меня бы здесь уже не было», — рассказал он.

Ранее сообщалось о семилетней девочке, которая спасла жизнь матери благодаря обучающему видео на YouTube. Школьница провела ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала бригаду скорой помощи.

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