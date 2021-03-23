В ДНР с Украины поставляли метадон и димедрол в детских игрушках

На Украине пресекли деятельность преступной группы, которая поставляла через Россию на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) метадон и димедрол, спрятанные в детских игрушках. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным следствия, преступники отправляли метадон и димедрол из Харьковской области через водителей микроавтобусов под видом обычных бытовых посылок. Препараты прятали в товары для детей: игрушки, коляски и прочее.

Задокументирована контрабанда в общей сложности более двух килограммов метадона и димедрола. Подозреваемые задержаны.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены власти на Украине. Киев обвиняет в оккупации этих территорий Россию. Кремль отвергает претензии.