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В Германии продлили карантин

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Фото: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель продлила действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса до 18 апреля. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Режим изоляции будет усилен в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Религиозные собрания на Пасху будут проводиться в режиме онлайн.

В феврале руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль осенью 2021 года. «Если сейчас получится в скором времени привить всех жителей, то, возможно, мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом в конце третьего квартала 2021 года», — сказал немецкий специалист.

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