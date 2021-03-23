В Белоруссии задержали члена Координационого совета оппозиции

В Минске задержали лидера Объединенной гражданской партии и члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Николая Козлова. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

В партии заявили, что Козлов перестал выходить на связь вечером 22 марта, а сейчас находится в изоляторе.

КС сообщил, что ранее оппозиционеру присуждали 15 суток и вызывали в РУВД, где однажды по непонятным причинам удерживали три дня.

В начале марта ему предъявили обвинение по статье «Умышленное разглашение информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании». Наказание по ней составляет от штрафа до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии с августа 2020 года проходят массовые акции с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

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