Россия закупилась пальмовым маслом и его фракциям, значительно увеличив импорт продукта. Он вырос в январе 2021 года на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

По сравнении с предыдущим месяцем показатель подскочил на 29,7 процента. За минувший год импорт пальмового масла снизился относительно 2019 года на 3,4 процента (до 1,025 миллиона тонн). В целом внешнеторговый оборот России в январе составил 43,8 миллиарда долларов (91,9 процента к январю 2020 года), в том числе экспорт — 26,4 миллиарда долларов (86,3 процента), импорт — 17,5 миллиарда долларов (101,8 процента).

В январе сообщалось, что пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет (961 доллар за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов).

Между тем россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.