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Путину не понравилась идея вакцинации на камеру

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ президента Владимира Путина от вакцинации против коронавируса на камеру. Его цитирует РИА Новости во вторник, 23 марта.

По словам Пескова, главе государства эта идея не нравится.

Песков также не стал раскрывать название препарата, которым будет прививаться российский лидер. «Мы специально не будем говорить, какая вакцина. Все три российские вакцины надежны и эффективны», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что президент сделает прививку до конца дня.

Глава государства анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации.

На данный момент в РФ зарегистрированы три российский вакцины против вируса SARS-CoV-2. Первой регистрацию прошел препарат на основе аденовируса человека «Спутник V», его активно используют с момента старта массовой вакцинации в стране. Позже зарегистрировали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

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