Модный бренд выпустил одни джинсы на женщин разных размеров и форм

В ассортименте британского производителя модной одежды All Saints появились универсальные джинсы на женщин разных размеров и форм. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, новая модель SizeMe Denim изготовлена из сверхэластичного денима и предназначена для клиенток разных типов телосложения. Таким образом, одни и те же брюки доступны в трех вариантах каждого из размеров S (W24, W25, W26), M (W27, W28, W29) и L (W30, W31, W32), что в три раза расширяет их размерный ряд.

Кроме того, известно, что в пошиве штанов использовалась специальная технология T-power, защищающая ткань от повреждений во время стирки.

Отмечается, что благодаря мягкому материалу описанные джинсы «идеально подходят для удаленной работы и являются альтернативой домашней одежде». На официальном сайте бренда они продаются по цене 99 фунтов стерлингов за пару (около 10 тысяч рублей).

Ранее в марте сообщалось, что джинсы с широкими штанинами в стиле 90-х вновь вернулись в моду. По мнению экспертов моды, популярности этого тренда отчасти способствовал повсеместный режим самоизоляции, введенный во время пандемии коронавируса. За это время большинство людей набрали лишний вес, а широкие джинсы, по словам экспертов моды, способны скрыть недостатки фигуры.