Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт

Сало в большом количестве увеличивает риск развития атеросклероза, а следовательно, и болезни Альцгеймера, которая вызывается атеросклерозом. Именно поэтому такой продукт следует употреблять в умеренных количествах, рассказала в эфире радио «Говорит Москва» диетолог Ольга Григорьян.

Специалист также назвала дозировку, в которой стоит есть сало. По ее словам, 30 граммов сала в неделю — это даже полезно. При этом употреблять его нужно без хлеба, лучше с огурцом или завернуть его в лист салата. «Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую», — пояснила врач.

Григорьян сравнила сало и бекон. Она отметила, что в беконе мало мяса, а основная его составляющая — сало. Содержащийся там жир в больших количествах приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и тяжелых жиров.

Ранее невролог Владимир Парфенов перечислил способы замедлить развитие болезни Альцгеймера. По его словам, нужно слушать музыку и практиковать ароматерапию.