Россиянин случайно сделал селфи на телефон жертвы и попался полицейским

39-летний житель Курганской области убил двух человек и случайно сделал селфи на мобильный телефон одной из жертв, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина поссорился с односельчанином во время распития алкогольных напитков у него дома. В ходе спора злоумышленник ударил его ножом в грудь, после чего попытался сжечь.

Преступник хотел стереть с устройства убитого телефонные разговоры с ним и неумышленно запечатлел себя на фронтальную камеру — так его вычислили правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Курской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в попытке сжечь своего восьмилетнего сына. По версии следствия, вечером 15 марта 31-летняя россиянка находилась вместе с сыном дома. Между ними произошла ссора, в ходе которой они вышли во двор, где женщина облила ребенка горючей жидкостью и подожгла. Осознав содеянное, мать сбила пламя и вызвала медиков. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали.