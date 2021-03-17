Россиянка попыталась сжечь своего восьмилетнего сына

В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в попытке сжечь своего восьмилетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

По версии следствия, вечером 15 марта 31-летняя россиянка находилась вместе с сыном дома. Между ними произошла ссора, в ходе которой они вышли во двор, где женщина облила ребенка горючей жидкостью и подожгла. Осознав содеянное, мать сбила пламя и вызвала медиков. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», она задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее в Москве задержали уроженца Санкт-Петербурга, который до смерти избил москвича, приняв его за нечистую силу. Сначала молодой человек стал бить его ногами, а затем молотком. От полученных травм москвич скончался на месте. Нападавшего задержали. Сотрудникам полиции он заявил, что прохожий был похож на ведьму.