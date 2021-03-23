Турнир MMA в США оборвала драка с выстрелом

Любительский турнир по смешанным единоборствам во Флориде (США) оборвали дракой и выстрелом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Потасовка внутри помещения вспыхнула в результате недовольства части фанатов решением судьи. Во время беспорядков неизвестным был произведен выстрел в воздух.

Среди посетителей турнира был и Эктор Ломбард, известный по выступлениям в Bellator и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал в Instagram видео с беспорядками. «Кто-то только что выстрелил во время драки на любительском турнире. Позорное поведение испортило неплохой вечер боев», — написал он.

Полиция уже приступила к расследованию инцидента. Правоохранительные органы занялись в том числе и установлением личности стрелявшего.