Возлюбленные отправились в поход к скалам и умерли в один день

Возлюбленные из США отправились в поход к скалам в Национальном парке Акадия, штат Мэн, и умерли в один день, сорвавшись в обрыв. Об этом сообщает Daily Mail.

Как заявили в поисковой службе, в субботу, 20 марта, тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины из Массачусетса были найдены на территории заповедника. Предполагается, что пара упала со скалы Дорр во время пешей прогулки.

Уточняется, что члены семьи погибших забили тревогу после того, как американцы перестали выходить на связь. Они не вернулись к своему автомобилю и не выселились из отеля. Расследованием произошедшего занялась полиция штата Мэн.

В феврале власти установили личности четырех лыжников, которые погибли в результате схода лавины в горах штата Юта в субботу, 6 февраля. В день происшествия на горе было две группы туристов по четыре человека, все участники имели при себе необходимое лавинное снаряжение.