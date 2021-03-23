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Похожая на рекламу стрипклуба детская футболка вызвала гнев покупателей

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Изображение: Sainsbury

Покупатели интернет-магазина Sainsbury's раскритиковали бренд за продажу детского наряда с пошлым, на их взгляд, изображением. На их комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

На сайте марки появилась черная футболка для девочек от семи до 13 лет, на которой напечатана розовая надпись Girls, Girls, Girls («Девочки, Девочки, Девочки»). Рисунок выполнен в стиле неоновой вывески. Стоимость изделия составляет 15 фунтов стерлингов (1500 рублей).

Пользователи сети обругали интернет-магазин за продажу футболки в Twitter, сравнивая ее с рекламой стрипклуба. «Неудивительно, что мужчины объективируют женщин, когда Sainsbury's продает вещи для маленьких девочек с изображением вывески стриптиз-бара. Какой посыл вы несете в массы?», «Этот рисунок рождает очевидные ассоциации. Вы правда сделали это для семилетних детей?», «Я как родитель считаю, что это совершенно неуместно», — возмущались они.

Представитель Sainsbury's дал комментарий по поводу сложившейся ситуации. «Мы ознакомились с опасениями, которыми поделились с нами некоторые клиенты, и сняли футболку с этим принтом с продажи. Мы приносим свои извинения за то, что изображение могло кого-либо оскорбить», — сказал сотрудник.

В июне пошлая надпись на детской футболке возмутила покупателей. На сайте интернет-ретейлера Amazon появилась черная футболка для детей от шести месяцев до двух лет, на которой напечатана белая неприличная надпись Daddy’s Little Slut («Папочкина маленькая проститутка»). Стоимость изделия составляет семь фунтов стерлингов (600 рублей).

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