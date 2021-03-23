Брата бывшего главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии

Раджаба Абдулатипова, родного брата бывшего главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего депутата народного собрания Дагестана. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве (пункт «в» части 5 статьи 290, части 4 статью 159 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Также Абдулатипов был оштрафован на восемь миллионов рублей. Его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на пять лет.

В ноябре 2018 года Раджабу Абдулатипову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе. Он был задержан 26 сентября как участник преступной группы, которую возглавлял руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Минтруда республики Магомед Махачев.