В Дагестане нашли тело брата главы администрации республики

В Дагестане нашли тело пропавшего Виталия Гасанова — брата главы администрации республики Алексея Гасанова. Об этом сообщает Telegram-канала Baza во вторник, 8 декабря.

Тело Гасанова обнаружили на берегу водоема рядом с поселком Кривая Балка, где его видели последний раз. Видимых травм на теле погибшего нет, говорится в сообщении.

Об исчезновении родственника высокопоставленного чиновника стало известно накануне. Виталий Гасанов вышел из дома в окрестностях Махачкалы 4 октября и не вернулся.

Правоохранители рассматривали версию о похищении человека ради выкупа или воздействия на родственников.

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