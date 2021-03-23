Курс доллара взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 4 февраля взлетел выше 76 рублей. Евро поднялся выше 90 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:48 доллар торгуется на уровне 76,06 рубля, а евро — 90,47 рубля. За минувшие сутки курсы американской и европейской валют выросли более чем на рубль, российская валюта падает третий день подряд.

Ослабление рубля связано со слухами о дополнительных санкциях США в отношении России, которые могут затронуть номинированный в рублях госдолг или даже право на использование системы SWIFT.

Предупредить падение курса не смогло даже решение Центробанка об увеличении ключевой ставки и обещание еще ужесточить денежно-кредитную политику. Повышение параметра на 25 базисных пунктов, до 4,5 процента, оказалось компромиссным и недостаточны решением для тех, кто ждал более резкого ужесточения, и тех, кто ожидал сохранения ставки.