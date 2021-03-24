Бедно одетая мать показала люксовый гардероб сына

Жительница Лондона показала гардероб своего годовалого ребенка, стоимость которого составляет около десяти тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей). Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, мать 15-месячного Денвера (Denver) Лори (Laurie) покупает сыну только брендовую одежду. В его коллекции есть вещи таких люксовых марок, как Gucci, Moschino, Moncler, Burberry и Versace.

По словам героини, из-за трат на ребенка она одевается бедно, приобретая вещи в дешевых магазинах. «Я жертвую своими потребностями, чтобы у Денвера было все самое лучшее. У него огромный гардероб, а моя недорогая одежда из Primark просто хранится в пластиковых коробках», — призналась она.

Лори объяснила, что ей нравится, когда ее сын выглядит стильно. «Я не возражаю, чтобы он играл, будучи в дизайнерских вещах. Я не буду мешать ему веселиться. Также я не стану злиться на него, если он испачкает футболку от Burberry — для этого у меня есть стиральная машина», — подчеркнула англичанка.

Вдобавок женщина заверила, что ей не жалко денег на дорогие вещи для сына, поскольку она планирует продать их в интернете после того, как они станут ему малы. «Почти вся одежда находится в идеальном состоянии. Я просто выставлю ее на продажу в сети и верну большую часть потраченной суммы», — сказала Лори.

В декабре женщина потратила два миллиона рублей на люксовые наряды дочери ради славы. 33-летняя Хена Пайа (Hena Paja) из Лондона приобрела более 400 детских нарядов люксовых марок, таких как Gucci, Burberry, Moschino, Versace, Dior и Ralph Lauren. Она надеется, что однажды ее дочь Соренна (Sorenna) станет модным блогером, а когда повзрослеет — голливудской звездой.