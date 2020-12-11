Женщина потратила два миллиона рублей на люксовые наряды дочери ради славы

Жительница Великобритании потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей) на гардероб трехлетнего ребенка, чтобы прославить его в соцсетях. Об этом сообщает Mirror.

33-летняя Хена Пайа (Hena Paja) из Лондона приобрела более 400 детских нарядов люксовых марок, таких как Gucci, Burberry, Moschino, Versace, Dior и Ralph Lauren. Она надеется, что однажды ее дочь Соренна (Sorenna) станет модным блогером, а когда повзрослеет — голливудской звездой.

Женщина создала Instagram-аккаунт, где ежедневно публикует фотографии девочки в дизайнерской одежде. В настоящий момент на страницу подписана 51 тысяча человек. «Я перестала покупать вещи Соренне, когда ей исполнилось шесть месяцев. С того момента она получает их бесплатно от лучших мировых брендов», — рассказала Пайа и добавила, что девочка получает огромное удовольствие, когда позирует на камеру.

В то же время британка призналась, что часто слышит критику по поводу «неправильного» воспитания дочери. «Незнакомые люди говорят мне: "Просто дай ей побыть ребенком, перестань наряжать ее в дорогую одежду". А я отвечаю: "Даже если мы просто гуляем в парке, почему бы не выглядеть красиво"?» — поразмышляла она.

По словам Пайи, в настоящим момент модные дома «бесконечно» присылают ее ребенку предложения о сотрудничестве. «Она обожает музыку, танцы и плавание. В будущем она непременно снимется в большом кино! Это моя мечта», — заключила женщина.

Ранее в декабре американка с внешностью куклы Барби убедила своего ребенка сделать ринопластику, чтобы выглядеть красивее на фотографиях, а также прославиться в соцсетях. Ее недовольный своим лицом 19-летний сын уже делал уколы ботокса в кончик носа, чтобы ноздри выглядели уже. Он считает, что операция не только к лучшему изменит его внешность, но и поможет ему беспрепятственно дышать в будущем.