Мать запретила сыну тратить деньги на панамку Gucci и вызвала споры в сети

Жительница Великобритании запретила своему девятилетнему сыну купить панаму итальянского модного дома Gucci и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на портале Mumsnet.

Женщина обратилась к членам сообщества с просьбой дать ей совет по поводу дорогостоящей покупки ее ребенка. По словам героини, ее сын самостоятельно накопил 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) и захотел потратить 150 из них (15 тысяч рублей) на головной убор люксового бренда «из любви к моде». «Мой молодой человек поддерживает моего ребенка в его решении, но я считаю эту покупку безумием», — призналась она.

Некоторые пользователи встали на сторону англичанки и согласились с ее мнением. «Ты не должна поощрять материализм», «Я бы не позволила. Это нелепая идея», «Я ни за что не разрешила бы ребенку носить такую дорогую одежду. Зачем это нужно?» — писали они.

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Однако другие юзеры раскритиковали позицию женщины. «Он же сам накопил деньги. Он знает, что для того, чтобы иметь хорошие вещи, нужно экономить», «Не понимаю, почему ты не разрешаешь? Это же хороший способ приучить его бережно относиться со своими вещами», «Если он увлекается модой, то надо разрешить. Думаю, если бы он был без ума от Lego, вы бы не были против покупки конструктора», «Я считаю, вы не можете позволить ему иметь карманные деньги, а потом контролировать и диктовать ему, что с ними делать», — высказывались пользователи.

В январе бывшая жена рэпера Гуфа обругала ЦУМ за сокрытие курток Gucci от «обычных смертных». По словам Айзы Анохиной, ее менеджер отстояла пять часов живой очереди в бутик, а после этого выяснилось, что сотрудники магазина не вывесили куртки в зал. 36-летняя знаменитость предположила, что вещи выкупили привилегированные клиенты Gucci еще до начала официальных продаж.