Эмили Ратаковски обвинили во лжи из-за идеального тела на фото после родов

Жительница Австралии обвинила американскую супермодель Эмили Ратаковски во лжи из-за идеального тела на снимках после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

По словам фитнес-тренера из Голд-Коста Эмили Скай (Emily Skye), фотографии 29-летней знаменитости расстроили многих женщин, «особенно матерей», и заставили их почувствовать себя неуверенными в себе. Она объяснила, что не многим удается добиться такой фигуры в короткие сроки после родов, и далеко не все способны вернуться в хорошую форму и через долгое время.

В подтверждение доводов женщин Скай опубликовала снимки своей фигуры после беременности. На фотографиях видно растяжки и обвисшую кожу ее живота. «Не стоит сравнивать себя с другими. Мне потребовалось больше года на восстановление после первого ребенка и девять месяцев после второго. Сосредоточьтесь на себе и не отвлекайтесь на посторонних», — подчеркнула австралийка.

Подписчицы поблагодарили тренера в комментариях. «Спасибо, что показываешь свое настоящее тело. У меня прошло 12 недель после родов, и я очень рада, что прохожу через это не в одиночку», «Ты женщина с большой буквы», «Ты невероятная», «Это очень важная информация для всех нас, так как практически невозможно угнаться за таким нереалистичным результатом», «Спасибо за поддержку, Эмили!» — писали они.

В октябре модель показала целлюлит и растяжки на теле после родов и прослыла неряхой. Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию откровенных фотографий, на которых она позирует с ребенком. В своем Instagram 32-летняя знаменитость показала кадры, на которых она запечатлена в бежевых трусах и кроп-топе зеленого оттенка.