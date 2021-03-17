Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов фотографии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном в сети кадре соединены несколько снимков. На одном из них 29-летняя знаменитость запечатлена во время схваток, на другом — с кислородной маской на лице. На других фото Ратаковски лежит с новорожденным ребенком на груди. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Известно, что младенца назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), он родился 8 марта.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и подтвердила информацию о беременности в интервью. При этом Ратаковски заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. «Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — сказала она, отметив, что ей нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов.

Супермодель замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.