F-35A станет «убийцей» российских кораблей

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, созданный американской корпорацией Lockheed Martin, может стать «убийцей» вражеских кораблей, пишет американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что в феврале из внутреннего отсека F-35A Lightning II была сброшена ракета, разработанная норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace (KDA), предназначенная для поражения наземных и надводных целей.

Журнал отмечает, что испытанное оружие создано на основе противокорабельных ракет RGM-184, иначе — Naval Strike Missile (NSM). Фотографии F-35A Lightning II с NSM, которая, по заявлениям ряда экспертов, может уничтожать российские корабли, доступны в Twitter.

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В январе издание The Drive сообщило, что в 2022 году Военно-морские силы (ВМС) США вооружат как минимум один свой корабль ракетами RGM-184.

В феврале 2019 года на страницах польского портала Defence24 военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».

Противокорабельная ракета NSM (в американском обозначении — RGM-184) предназначена для поражения надводных целей. Разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Скорость ракеты достигает 0,95 числа Маха, дальность — 185 километров.