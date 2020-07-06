США «потеряли» стелс-ракету

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов до сих пор не пополнили ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, израсходованное в октябре 2019 года в ходе стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, сообщает The Drive.

Американское издание отмечает, что в течение последних девяти месяцев одна из восьми пусковых установок корабля до сих пор не загружена этой стелс-ракетой, которая должна была бы восполнить «потерянную». Причину этого The Drive видит в проблемах взаимодействия разработчика оружия (норвежской компании Kongsberg) и его производителя (американский концерн Raytheon).

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Издание отмечает, что подобная ситуация для корабля, призванного демонстрировать американские возможности в Южно-Китайском море, недопустима, и задается вопросами о состоянии программы RGM-184A Naval Strike Missile.

В феврале Defense News сообщило, что первые четыре корабля американской программы прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS), к которым относятся корабли типов Freedom и Independence, будут списаны.

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