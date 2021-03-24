Индонезия выдала России бежавшего за границу главу наркогруппировки

Индонезия выдала России Андрея Коваленкова, главу наркогруппировки, сбежавшего за границу в ноябре 2013 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, россиянин и его подельники занимались распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. В 2013 году на их след вышли оперативники. Часть злоумышленников была задержана. У них изъяли около 60 килограммов гашиша. Коваленкову удалось скрыться. Против него завели дело и объявили в розыск по каналам Интерпола.

В 2019 году стало известно, что россиянин находится в Индонезии, — там его осудили за незаконное хранение наркотиков. После отбытия наказания он был направлен в миграционный центр для депортации в Россию, однако сбежал.

Поймать наркодилера удалось через две недели. Коваленкова доставили в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.