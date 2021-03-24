Участница телешоу упала в обморок на сцене

Участница американского телешоу American Idol («Американский идол») Функе Лагоке (Funke Lagoke) потеряла сознание на сцене во время записи программы. Об этом сообщает The Mirror.

Конкурсантка выступала вместе с партнершей Рондой Фелтон (Ronda Felton). Девушки исполнили кавер на песню Барбары Стрейзанд Tell Him. Звездные члены жюри не оценили перфоманс, отругав певиц за недостаток уверенности. Во время оглашения вердикта Лагоке упала в обморок и сильно ударилась подбородком.

К девушке моментально бросились дежурившие на съемочной площадке врачи и некоторые судьи проекта. Через какое-то время Лагоке забрали в больницу. Медики сказали, что она потеряла сознание из-за обезвоживания, но ее жизни ничего не угрожает.

Продюсеры American Idol пообещали, что конкурсантка вернется на шоу в ближайшее время: несмотря на «неуверенное» выступление, члены жюри пропустили обеих конкурсанток в следующий этап.

В феврале 2020 года в студии American Idol произошла утечка газа. Из-за этого жюри и сотрудников передачи эвакуировали из здания. На место прибыли сотрудники пожарной службы. Они проверили здание и устранили утечку, источником которой была кухня в помещении, где снимался новый сезон шоу.