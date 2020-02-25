Жюри телешоу эвакуировали из-за утечки газа

В студии телешоу American Idol во время прослушиваний конкурсантов произошла утечка газа. Из-за этого жюри и сотрудников передачи эвакуировали из здания. Видео опубликовано на YouTube.

Запах газа почувствовал музыкант Люк Брайан (Luke Bryan). «У нас тут и правда утечка газа», — добавил он. «Довольно резкий [запах]», — заметила певица Кэти Перри во время прослушиваний. Она добавила, что из-за этого у нее появилась головная боль.

В результате в здании, где проходили съемки нового сезона передачи, сработала сигнализация. Людей начали эвакуировать. На место прибыли сотрудники пожарной службы. Они проверили здание и устранили утечку, источником которой была кухня в помещении, где снимался новый сезон шоу.

Пожарные отпраздновали с жюри благополучное завершение ремонтных работ выступлением с песней All Night Long Лайонела Ричи, также входящего в жюри конкурса.

Ранее наставник выходящей в США версии музыкального телешоу «Голос» Блэйк Шелтон (Blake Shelton) попытался повлиять на мнение участника при выборе наставника с помощью белого щенка. Таким образом он хотел вызвать симпатию конкурсанта.

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