Мир
 
Последние новости
Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обвиняемого в убийстве бойца Росгвардии самбиста оправдали присяжные
Трусова прокомментировала провал в короткой программе на чемпионате мира
Lamborghini как у главного героя «Бригады» продадут за десятки миллионов рублей
Пойманная рыба допрыгала до канализации и спаслась от съедения
Кремль объявил вне закона санкции Канады против России
В России ужесточили правила продажи феназепама
Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Турции
Власти Крыма заговорили об иске к Украине на 10 триллионов рублей
Адвокаты Навального пожаловались на недопуск к нему
Новости партнеров
Прослушать новость

Министр обороны нечаянно опубликовал в соцсетях секретные данные

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @IonelNicolaeCiuca

Министр обороны Румынии Николае Чукэ нечаянно опубликовал в соцсетях секретные данные. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24.

Чиновник опубликовал в Facebook серию снимков со своей поездки в академию сухопутных войск в городе Сибиу. На одной из фотографий в кадр попала маркерная доска, на которой были записаны данные доступа к некоторым аккаунтам и видеоконференциям, а также номера телефонов сотрудников колл-центра министерства.

После сообщений в СМИ ведомство удалило снимок. В министерстве сообщили, что попыток получить доступ к данным кол-центра зафиксировано не было, а все пароли, попавшие на фотографию, были изменены.

В ноябре 2020 года голландский журналист Даниэль Верлаан прервал секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза. Ему удалось проникнуть на онлайн-встречу и даже пообщаться с европейскими политиками. Сообщалось, что Верлаану удалось попасть на онлайн-встречу благодаря тому, что один из ее участников — министр обороны Нидерландов Анка Бейевельд — опубликовала в Twitter фотографию с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gafă a ministrului Apărării. Nicolae Ciucă a postat din greșeală pe Facebook parole de acces ale unui call center al Armatei
Журналист проник на секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и прервал ее
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США