ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Банк России планирует начать эксперимент со сбором монет у населения с помощью специальных автоматов. Об этом сообщает «Российская газета».

Комиссии за прием монет не будет, либо она окажется минимальной. Пилотный запуск проекта пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. В ЦБ также рассказали, что из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента регулятор привлечет технологического партнера. В дальнейшем планируется расширить применение аппаратов.

По информации издания, в 2020 году Банк России выпустил более 1,3 миллиарда монет — по девять на каждого жителя страны. Это обошлось регулятору в 3,8 миллиарда рублей. Во время пандемии процент монет, вернувшихся в кассы, снизился до 46, в 2019 году этот показатель составлял 63 процента. В «Основных направлениях развития наличного денежного обращения» ЦБ говорится, что торговые предприятия все чаще отказываются принимать монету от населения, чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию.

Чтобы вернуть монеты в оборот, регулятор в настоящее время предлагает проводить акцию «День монеты» и участвовать на Монетной площадке, которая перенаправляет монеты от организаций, получающих их от населения, в организации, нуждающиеся в них.

Представители ВТБ предположили, что развитие проекта с аппаратами приема монет зависит от того, насколько процесс будет рентабелен для банков, а стоимость — адекватной для клиентов. В Промсвязьбанке в свою очередь отметили, что операции по обмену монет не востребованы среди граждан из-за их веса и низкой номинальной стоимости.

В августе 2020 года сообщалось, что россияне стали меньше расплачиваться мелочью. По данным на конец 2019 года, в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, а уже в 2020-м их количество увеличилось еще на 362 миллиона штук, составив 68,2 миллиарда. В Центробанке объяснили, что вынуждены каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется.