Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, по данным на конец 2019 года, в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, а уже в этом году их количество увеличилось еще на 362 миллиона штук, составив 68,2 миллиарда монет.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя», — цитирует издание заявление Центробанка.

По информации регулятора, в среднем, на каждого россиянина приходится по 465 монет. При это активнее всего используется «крупная» мелочь — пять и десять рублей. Эксперты связывают такое «оседание» с тем, что на одну монету в настоящее время нельзя ничего купить.