ЦБ нащупал дно российской экономики

Российская экономика в мае нащупала дно и перешла к восстановлению. Об этом рассказал РБК директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

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Уже с июня идет процесс восстановления экономики, но он носит очень неоднородный характер, заявил Тремасов. В первую очередь восстановился потребительский спрос. «По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов», — сказал директор департамента ЦБ.

Он добавил, что ограничения на международные полеты тоже положительно сказываются на спросе. Деньги остаются внутри страны, тогда как в третьем квартале прошлого года россияне потратили на зарубежные поездки около 800 миллиардов рублей. Тремасов отметил, что это временные факторы, а «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется».

По прогнозам ЦБ, российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года. В июле регулятор снизил ключевую ставку до 4,25 процента годовых, что стало историческим минимумом.