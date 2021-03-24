Россия
 
Последние новости
Шойгу отменил приказы Сердюкова
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Мужчина нашел уникальный самородок и 42 года ждал подходящий момент для продажи
Раскрыты условия видимости Су-57
Макрон испугался за президентские выборы
В Узбекистане возбудили дело против фальшивого президента
Стало известно о восторге Роналду от возможного возвращения в «Реал»
В России допустили разрыв контрактов с США из-за санкций Байдена
Российские подростки нашли в парке скелет ребенка без рук и ног
Зеленский приказал национализировать завод «Мотор Сич»
Новости партнеров
Прослушать новость

Госдума приняла закон о президентских сроках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Госдума приняла закон, дающий действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 24 марта.

Закон разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин может претендовать на два срока.

Законом также вводятся дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства. Исключение составляют крымчане.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатское кресло в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Второе чтение данная инициатива прошла 23 марта.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. В частности, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Володин объяснил значение Путина для России
Путин ответил на вопрос о новом сроке в 2024 году