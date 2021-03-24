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Проезд для российских детей до 16 лет предложили сделать бесплатным

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Госдуме предложили ввести единые бесплатные проездные билеты для детей до 16 лет. Подобную инициативу намерен внести зампред комитета по образованию Максим Зайцев, передают «Известия».

По его словам, после запрета высаживать из транспорта безбилетных пассажиров, которым нет 16 лет, логичнее было бы освободить детей от оплаты проезда. Проездной, полагает Зайцев, должен предусматривать право на совершение неограниченного количества поездок.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин полагает, что подобная инициатива является «абсолютным популизмом». «В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка», — считает эксперт.

Ранее в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Он касается лиц, не достигших 16-летия. Тем же законом контролеров наделили правом требовать у безбилетников документы.

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