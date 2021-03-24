Ситуацию с коронавирусом на Украине назвали близкой к критической

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий назвал близкой к критической ситуацию с пандемией коронавируса в стране, передает УНИАН.

«В настоящее время эпидемическая ситуация близка к критической. Страна продолжает устанавливать антирекорды: за последние сутки госпитализированы 5438 человек, умерли 342 пациента», — заявил Радуцкий.

В трех областях — Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — пиковая смертность превысила аналогичные показатели осенней волны примерно вдвое.

По словам депутата, подобная динамика ожидает всю страну, до пика третьей волны пандемии осталось несколько недель.

По последним данным, с начала пандемии на Украине зарегистрировано 1 579 906 зараженных коронавирусом. Умерли 30 773 пациента, выздоровели 1 276 272 человека.