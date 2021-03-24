Женщины набросились друг на друга с кулаками из-за очереди на выход из самолета

Две женщины набросились друг на друга с кулаками в очереди на выход из самолета. Видео и подробности произошедшего публикует Independent.

В понедельник, 22 марта, рейс авиакомпании American Airlines, летевший из Лос-Анджелеса, приземлился в аэропорту Феникса. После посадки между двумя женщинами завязался спор о том, кто первым должен покинуть борт лайнера.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, и женщины начали бить друг друга кулаками. На кадрах, снятых одним из очевидцев, виден общий переполох на борту и слышны крики попутчиков. «Вызовите правоохранительные органы», — объявляют по громкой связи члены экипажа.

Представитель авиакомпании подтвердил факт инцидента на данном рейсе. Уточняется, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Ранее в марте сообщалось о драке пилота и стюардессы во время полета на глазах пассажиров из-за очереди в туалет. Спор между бортпроводницей и командиром воздушного судна возник из-за пассажира, который стоял в проходе, чтобы воспользоваться уборной в салоне первого класса.